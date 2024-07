Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan cüdoçusu Hidayət Heydərov Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarının qalibi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, çempion olan təmsilçimizə qızıl medal təqdim olunub və Fransada Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirilib.

Qeyd edək ki, H.Heydərov 73 kq çəki dərəcəsində finalda fransalı Con Benjamin Qabanı üstələməklə olimpiadanın qızıl medalını qazanıb.

