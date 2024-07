Bakıda avtobuslar toqquşdu, iki qadın xəsarət aldı

Bakıda “Ulduz” stansiyasının yaxınlığında 36 və 38 saylı marşrut avtobuslarının toqquşub. Hadisə nəticəsində 2 qadın xəsarət alıb.

Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq TƏBİB-dən bildirilib ki, Respublika Təcili və Təxirəsalınmaz Tibbi Yardım Mərkəzinə saat 15:00 radələrində Nərimanov rayonu ərazisindən 2 avtobusun toqquşması səbəbilə çağırış daxil olub:

"Hadisə yerinə təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən xəsarət alan 2 nəfər şəxs (qadın cinsli) müştərək travmalarla Kliniki Tibbi Mərkəzə hospitalizasiya olunub".

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az

