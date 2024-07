Aleksey Kaşuk bizim dəvətimizlə Bakıya gəlməyib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov deyib. Təcrübəli mütəxəssis ukrayna yarımmüdafiəçinin "köhlən-atlar"a mümkün keçidinə münasibət bildirib: "Ola bilər ki, hansısa komandamıza görə buradadır".

Qeyd edək ki, oyunçu "Qarabağ"ın Bakıda "Linkoln" 5:0 hesabı ilə məğlub etdiyi Çempionlar Liqasının II təsnifat mərhələsinin cavab oyununu tribundan izləyib.

