İran XİN HƏMAS-rəhbəri İsmayıl Haniyənin öldürülməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamada qeyd edilib:

"Tehran bu hadisənin təfərrüatlarını və aspektlərini araşdırmaqda davam edir. İ.Haniyənin ölümü İran və Fələstin arasında dərin və ayrılmaz əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək".

Qeyd edək ki, İsmayıl Haniyənin Tehrandakı iqamətgahının vurulması nəticəsində o və bir cangüdəni həyatını itirib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.