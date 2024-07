Ardaya 80 milyonluq təklif - Bu dəfə qapını möhkəm vurdular

“Real Madrid”in futbolçusu Arda Güler üçün yeni iddia ortaya atılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İngiltərə təmsilçisindən Ardaya fantastik təklif irəli sürdüyü qeyd edilib. “Defensa Central”ın xəbərinə görə, “Nyukasl Yunayted” Arda Gülerin satılacağı təqdirdə onun üçün 80 milyon avro ödməyə hazır olduğunu bəyan edib. Bildirilir ki, təklif 60 milyon avro və 20 milyon avro bonus şəklindədir. Xəbərdə deyilir ki, “Real” ardanı satmaq istəmir.

Baş məşqçi Karlo Ançelotti və klub prezidenti Florentino Peresin Ardanı satmamaq barədə həmfikir olduğu qeyd edilib.

