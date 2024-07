Qavi şahzadə Leonorın sevgi təklifinə şok cavab verdi - İddia

"Barselona"nın ulduzu Qavi İspaniya kral ailəsinin şahzadəsi Leonorla münasibət qurmaqdan imtina edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mediasında xəbərlər dərc edilib. Mövzu ilə bağlı İspaniya mətbuatında yazılanları təqdim edirik:

Marca qəzeti "Qavi kral ailəsinin təklifini rədd etdi" başlıqlı xəbərində gənc futbolçunun bütün diqqətini karyerasına yönəltmək istədiyini və buna görə də şahzadə ilə münasibət qurmaqdan imtina etdiyini bildirib. Xəbərdə deyilir ki, Qavi hazırda “Barselona”dakı performansını yaxşılaşdırmağa diqqət yetirir və şəxsi həyatında belə bir dəyişiklik etməyin vaxtının olmadığını düşünür.

“El Mundo Deportivo” “Gavi: Sevgisini futbola saxlayır” başlıqlı məqaləsində gənc futbolçunun kral ailəsi ilə münasibətlər qurmaqla yarana biləcək təzyiqlərdən qaçmaq istədiyini yazıb. Xəbərdə Qavinin gənc yaşına baxmayaraq yetkin bir qərar verdiyi və bu qərarı verərkən karyerasına və şəxsi hədəflərinə diqqət yetirdiyi vurğulanıb.

AS qəzeti “Qavi və kral ailəsi: Faktlar və şayiələr” başlığı ilə oxucularına təqdim etdiyi xəbərdə bu cür münasibətlərin futbolçular üzərində yaratdığı təzyiqlərə və medianın diqqətinin futbolçuların karyerasına necə təsir edə biləcəyinə toxunub. AS bildirib ki, Qavi bu qərarı verərkən mümkün nəticələri nəzərə alıb.

“La Vanguardia” qəzeti “Gavi şahzadə ilə əlaqə iddialarını rədd etdi” başlıqlı xəbərində gənc futbolçunun şahzadə ilə münasibət qurmaq istəməməsinin səbəblərini yazıb. Qəzet Qavinin karyerasına diqqət yetirmək qərarına gəldiyini bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.