Sudan Suveren Şurasının rəhbəri Əbdülfəttah Əl-Burhana sui-qəsd cəhdi olub.

Metbuat.az bildirir ki, kursantların buraxılışı ilə bağlı keçirilən mərasimdə onu dron vasitəsilə öldürməyə cəhd ediblər lakin sui-qəsd cəhdi uğursuz olub.

