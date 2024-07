İlkin Süleymanov məhkəmədə son sözünü dedi

İlkin Süleymanovun apellyasiya şikayəti təmin edilməyib.

Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini, 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində ittiham olunan İlkin Süleymanovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi keçirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, ötən məhkəmədə İlkin Süleymanov hakimdən son söz üçün vaxt istəmişdi.

Bu gün o, son söz deyərək bir daha özünü təqsirli bilmədiyini söyləyib və Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin verdiyi qərarın dəyişdirilməsini istəyib.

Son sözdən sonra hakim qərar verib. Apellyasiya Məhkəməsi İlkin Süleymanovun şikayətini təmin etməyib.

Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini N.Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun meyiti 2020-ci il yanvarın 6-da yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-da isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini, 1973-cü il təvəllüdlü İ.Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib.

Ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla qəsdən adamöldürmə), 120.2.9 (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə), 144.3 (adam oğurluğu) və başqa maddələrilə nəzərdə tutulan ittiham elan olunub. İlkin Süleymanov məhkəmənin qərarı ilə 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

