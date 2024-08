Son olaraq İngiltərənin "Liverpul" klubunu çalışdıran Yürgen Klopp məşqçilik karyerasını sonlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə 57 yaşlı mütəxəssis "Sky Sports"a müsahibəsində bildirib. Almaniyalı çalışdırıcı gələcəkdə fikrinin dəyişə biləcəyini istisna etməyib.

Qeyd edək ki, Klopp məşqçilik karyerası ərzində "Liverpul"dan başqa Almaniyanın “Maynts” və “Borussiya” (Dortmund) klublarında fəaliyyət göstərib.

