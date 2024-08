İranın paytaxtı Tehranda sui-qəsd nəticəsində öldürülən HƏMAS lideri İsmayıl Haniyənin öldüyü binanın fotoları yayılıb.



Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, sui-qəsdin baş verdiyi bina İranın yeni seçilən prezidenti Məsud Pezeşkianın iqamətgahından 150 metr aralıda yerləşir.

Qeyd edək ki, HƏMAS rəhbəri İsmayıl Haniyə Tehrandakı iqamətgahının raketlə vurulması nəticəsində həyatını itirib.

