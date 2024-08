Dünya çempionumuz mübarizəyə başlayır - Paris-2024

Bu gün Azərbaycanın iki idmançısı və 3x3 basketbol millisi Fransanın paytaxtı Parisdə keçirilən Yay Olimpiya Oyunlarında çıxış edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk olaraq cüdoçu Zelim Kotsoyev tatamiyə çıxacaq.

100 kq çəki dərəcəsində yer alan dünya çempionumuz 1/8 finalda Pyotr Kuçera (Polşa) - Tomas Briçeno (Çili) cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq.

Ardınca Azərbaycanın qadınlardan ibarət 3x3 basketbol millisi növbəti görüşünə çıxacaq. Yığmamız Fransa ilə üz-üzə gələcək.

Daha sonra boksçuların mübarizəsi start götürəcək. 92 kq çəkidə yarışan Alfonso Dominqes 1/4 finalda qazaxıstanlı Aybek Oralbayla münasibətlərinə aydınlıq gətirəcək.

Günün sonunda yenidən 3x3 basketbol millimiz oyuna çıxacaq. Rəqib bu dəfə Almaniya millisi olacaq.

Qeyd edək ki, Paris-2024 avqustun 11-də başa çatacaq.

