ABŞ Ukraynaya yaxın vaxtlarda 3.9 milyard yardım ayıracaq.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Maliyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ukraynaya ayrılacaq yardım müəllimlər də daxil olmaqla dövlət strukturlarının, o cümlədən Fövqəladə Hallar Xidmətinin əməkdaşlarına maaşların ödənilməsi, eləcə də məcburi köçkün ailələrinə və əlilliyi olan şəxslərə birdəfəlik yardımların verilməsinə sərf olunacaq.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.