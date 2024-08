Prezident onları təltif etdi - ADLAR

Azərbaycan kino işçilərinin təltif edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif ediliblər:

Cilqamlı Rəmziyə Əkrəmovna

Quliyeva Gülşən Rəsul qızı

Məmmədov Rövşən İsax oğlu

Nəcəfov Bayram Hidayət oğlu

Yunusov Ədalət Məmməd oğlu.

Azərbaycan kinematoqrafiyasının inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdü verilsin:

Qurbanova Firəngiz Ağa Dadaş qızı

Rüstəmov Akif Zabi oğlu.

