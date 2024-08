Avqustun 2-si Türkiyədə bir günlük matəm elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan “X”dəki hesabında yazıb.

“Fələstin davasına dəstəyimizi və fələstinli qardaşlarımızla həmrəyliyimizi nümayiş etdirmək üçün HƏMAS Siyasi Bürosunun rəhbəri İsmayıl Heniyanın şəhid olması ilə əlaqədar 1 günlük milli matəm elan edildi”, - Ərdoğan sosial şəbəkə hesabında yazıb.

