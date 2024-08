Rza Rzayev azadlığa buraxıldı

Xuliqanlıqda təqsirli bilinərək 1 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş tanınmış aktyor, rejissor və ssenarist Rza Rzayev vaxtından əvvəl azadlığa buraxılıb.

Metbuat.az "Qafqazinfo”ya istinadən bildirir ki, Xəzər Rayon Məhkəməsi məhkumun müraciəti əsasında belə qərar qəbul edib.

R. Rzayev cəzasının çəkilməmiş 4 ayından şərti olaraq azad edilib.



Hakim İlham Cəfərzadə qərar qəbul edərkən məhkumun cəzasının yarısından çoxunu çəkdiyini, cəzaçəkmə müəssisəsinin müsbət rəyini və digər halları nəzərə alıb.

Qeyd edək ki, Rza Rzayev "Dolu” filmində rol aldığı "Drakon” obrazı ilə məşhurlaşıb. O, Süleyman Rüstəm adına Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanın direktoru Tural Mirzəliyevə xəsarət yetirdiyinə görə məhkum edilmişdi.

