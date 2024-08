Xalq artisti Emin Ağalarov qızı Afina ilə fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, övladının üzünü gizlətdiyi videoya belə qeyd edib:

"Və həyat məna ilə doludur".

Qeyd edək ki, Eminin Əli və Mikayıl adlı əkiz oğulları, Əminə adlı daha bir qız övladı var.

