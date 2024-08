Rusiyanın Tula vilayətinin senatoru Dmitri Savalyev saxlanılıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, onun saxlanılmasına səbəb siyasətçi tərəfdaşı İonovun qətlinin təşkilində şübhəli bilinməsidir.

Bildirilib ki, Savelyev bunun üçün 100 min dollar ödəyib və killer tutub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.