Məşhur Hollivud ulduzu Uil Smit Formula1 ərəfəsində Azərbaycana gələcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Bakı Şəhər Halqası” Əməliyyat Şirkəti sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

Qeyd olunur ki, məşhur aktyor və reper 13 sentyabrda Bakıda Kristal Zalında səhnəyə çıxacaq.

