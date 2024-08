İsrailin şimalında hava hücumu xəbərdarlığı elan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumata görə, Livanla sərhədə yaxın Matat kəndi ərazisində sirenlər səslənib.

