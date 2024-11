​Şimali Koreya raketlərini qərb ölkələrinin xammalı ilə istehsal edirmiş

Şimali Koreyanın Rusiyaya göndərdiyi KN-23 ballistik raketlərində qərb ölkələrinin istehsal etdiyi komponentlərin olduğu məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreya istehsalı olan KN-23 ballistik raketləri Rusiyanın Ukraynaya qarşı hücumlarında səmərəli istifadə edilib. Bildirilir ki, Ukrayna KN-23 ballistik raketlərinin qalıqlarını araşdırıb. Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin məlumatlarına görə, Şimali Koreya KN-23 ballistik raketlərinin istehsalında qərb ölkələrindən aldığı xammaldan istifadə edib.

Bildirilir ki, il ərzində Ukraynaya qarşı atılan 194 ballistik raketdən 60-ı, təxminən üçdə biri Şimali Koreya istehsalı olan KN-23 raketləridir.

