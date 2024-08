Fələstinin "HƏMAS" hərəkatı Siyasi Büronun rəhbəri vəzifəsinə namizədlərlə bağlı daxili məsləhətləşmələr aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "EFE" agentliyi xəbər verib.

Məlumata əsasən, təcili danışıqlarda hərəkatın qapalı məşvərət orqanı olan Siyasi Büro və Şura Şurasının nümayəndələri iştirak edir.

Bu vəzifəyə əsas iddiaçılar HƏMAS Siyasi Bürosunun yaradıcısı Xalid Məşəl və Həniyəyə yaxın olan HƏMAS-ın nüfuzlu nümayəndəsi Xəlil əl-Həyyadır.

