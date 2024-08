İran İsrailə hücumla bağlı xəbərdarlıq etdi

"İran İsrailə edəcəyi hücumla bağlı Macarıstanın Xarici İşlər və Xarici İqtisadi Əlaqələr naziri Peter Siyatro vasitəsilə xəbər göndərib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “The Jerusalem Post” qəzeti məlumat yayıb.

Nəşrin məlumatına görə, Peter Siyarto İsrailin xarici işlər naziri İsrael Katza zəng edərək, bu məlumatı İranın xarici işlər naziri vəzifəsini icra edən Əli Baqeri Kani ilə söhbəti zamanı aldığını deyib.

“The Jerusalem Post” qəzetinin Katzdan nəql etdiyi sitatda deyilir: "İran bizə İsrailə hücum etmək niyyətində olduğunu söylədi".

