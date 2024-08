Sudanda baş verən leysan və daşqınlar nəticəsində 32 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Sudanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat verib.

Bildirilib ki, ölkənin 18 əyalətindən 7-si yağış və daşqınlardan zərər çəkib.

Daşqın və leysan səbəbindən 32 nəfərin həyatını itirdiyi, 107 nəfərin yaralandığı, 5 min 575 evin isə qismən və tamamilə dağıldığı qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.