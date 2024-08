Sənan Süleymanov yarımfinalda - YENİLƏNİB

Sənan Süleymanov (77 kq) Paris Yay Olimpiya Oyunlarında növbəti görüşünə çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təmsilçimiz 1/4 finalda macarıstanlı Zoltan Levayla üz-üzə gəlib.

1/8 finalda zədələnən idmançımız yarımfinala vəsiqə qazanıb.

***

Azərbaycanın 77 kq çəki dərəcəsində yer alan güləşçisi yunan-Roma güləşçisi Sənan Süleymanov 1/4 finala vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az bildirir ki, təmsilçimiz 1/8 final mərhələsində Bolqarıstanı təmsil edən Ayk Mnatsakanyanla qarşılaşıb. Görüş idmançımızın 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

Güləşçimiz 1/4 finalda Macarıstan təmsilçisi Zoltan Levayla qarşılaşacaq.

