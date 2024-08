Türkiyə ordusu İraqın şimalında 8 terrorçunu zərərsizləşdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, həyata keçiririlən əməliyyatlar son terrorçu zərərsizləşdirilənə qədər davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.