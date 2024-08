Məşhur milyarder İlon Mask ABŞ prezidentliyinə namizəd Kamala Harrisi kommunist adlandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

İlon Mask bildirib ki, onun anlayışları Karl Marksı xatırladır.

“O, Karl Marksın yenidən qablaşdırılmış versiyasıdır. Bu adam hətta onun “Hər kəsə bacarığına və tələbatına görə” – şüarını əlində rəhbər tutur. Bu ideologiya insanların malik olduğu varidatın yenidən bölüşdürüləcəyini deməyə əsas verir”.

