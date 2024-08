"Ukrayna danışıqlara razılıq verməyə məcbur olacaq. Hər iki dövlət danışıqlar masası arxasına əyləşməyənə qədər Ukrayna ilə Rusiya arasında sülh olmayacaq".

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bunu İsveçrənin xarici işlər naziri İqnazio Kassis bildirib.

Onun fikrincə, Ukrayna diplomatiyaya fundamental hazırlığını nümayiş etdirməyincə, münaqişədən diplomatik çıxış yolu olmayacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.