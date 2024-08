Ukraynanın Kursk yaxınlığında qəfil hücumu rus ordusunu rüsvay etdi.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "The Telegraph"ın materialında deyilir. Bildirilir ki, Rusiya Ukraynanın F-16 qırıcılarından istifadəyə başlamasından narahat olmalıdır.

Nəşr xatırladır ki, iki ildən artıqdır davam edən müharibədə ilk dəfə Ukrayna hücuma keçib. Belə ki, çərşənbə axşamı səhər ən azı 300 Ukrayna əsgəri Kursk vilayətində Rusiya sərhədini keçib:

“Ukrayna qoşunları tez bir zamanda Rusiya ərazisinin 350 kvadrat kilometrini zəbt etdi və onlarla rusu əsir götürdü. Qırx səkkiz saatdan az müddətdə Ukrayna 2023-cü ilin yayında baş vermiş uğursuz əks-hücumdan daha çox ərazini ələ keçirdi”.



Qeyd edək ki, ötən gün KİV-də yayılan məlumatlara görə, Ukrayna Silahlı Qüvvələri Rusiyanın Kursk vilayətinin Sudja rayonunun Nikolayevo-Daryino, Daryino və Sverdlikovo yaşayış məntəqələrini nəzarətə götürüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.