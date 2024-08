Toyuğun bu hissələrini yemək ziyandır

Toyuq sağlam məhsuldur, lakin onun müəyyən hissələri orqanizm üçün zərərli hesab edilir.

Bəs, toyuğun hansı hissələrini yemək olmaz?

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, qanadlarda demək olar ki, ət yoxdur, sadəcə dəri və tərkibində çoxlu xolesterin var.

Boynun tərkibində toksinlərin və bakteriyaların toplandığı limfa düyünləri var. Həmçinin toyuğun ağciyərlərini, quyruğunu və ayaqlarını yemək tövsiyə edilmir.

Toyuqun ən sağlam hissəsi döşdür. Ayaqları dərisiz yesəniz faydalıdır.

Qeyd edək ki, toyuq ətini marinadda istifadə etməmək daha yaxşıdır.

