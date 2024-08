“Zirə” komandası UEFA Avropa Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində ilk oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, “qartallar” səfərdə “Osiyek”lə (Xorvatiya) qarşılaşıb. Görüş 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

Hesabı 38-ci dəqiqədə rəqib açsa da, “Zirə”nin heyətində Rafael Utziq əsas vaxta əlavə olunan 6-cı dəqiqədə penaltidən matçın yekun nəticəsini müəyyənləşdirib.

Komandalar arasında cavab oyunu bir həftə sonra Bakının Mərdəkan qəsəbəsində baş tutacaq.

