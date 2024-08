Məşhur müğənni rus dilində mahnılara görə tənqid edildi

Ukraynalı müğənni rus dilində mahnılarına görə tənqidə məruz qalıb.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbər verir ki, əsl adı Kristina Gerasimova olan məşhur ukraynalı müğənni Luna avqustun 8-də “Dreams” adlı yeni albomunu təqdim edib. Albom 11 rus dilində mahnıdan və yalnız iki ukrayna dilində mahnıdan ibarətdir. Buna görə də, müğənni tənqid edilib.

Luna özünün "Instagram" səhifəsində yeni albomunun yayımlandığını elan edib. Lakin o, albomu sosial şəbəkələrdə ingilis dilində elan edib və adını rus dilində yazıb. Sosial şəbəkə istifadəçiləri paylaşıma çoxlu tənqidlər yazıblar.

