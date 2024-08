Sabiq deputatın durumu necədir? - RƏSMİ

Ədliyyə Nazirliyinin Mətbuat xidmətindən bildirilib ki, Hüseyn Abdullayev bu il avqustun 2-də ürək nahiyəsində olan narahatlıqla bağlı Bakı İstintaq Təcridxanasının tibb sanitariya hissəsinə müraciət edib.



Metbuat.az bildirir ki, həkim-kardioloq tərəfindən müayinə aparılıb, həmçinin, ürəyin elektrokardioqrafiyası, daha sonra isə exokardioqrafiyası müayinəsi nəticələrinə əsasən miokard infarkt keçirməsi təsdiqlənməyib.

Nazirlikdən həmçinin bildirilib ki, H.Abdullayevin səhhəti həkim nəzarətindədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.