Aparıcı Ceyran Rəhimova uzun müddət sonra efirə qayıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, C. Rəhimova “MTV Azərbaycan” kanalı ilə razılaşıb.

Telekanalın icraçı direktoru Fariz Əliyevlə fotosunu paylaşan aparıcı “Yeni iş birliyimiz xeyirli olsun”, - şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, C.Rəhimova uzun müddət AzTV-də “Sən bir nəğmə” verilişinin aparıcısı olub.

