“Sabah” braziliyalı müdafiəçini transfer etdi

“Sabah” braziliyalı müdafiəçini transfer etdi
21:14 10 Avqust 2024
100 İdman
Metbuat.az
A- A+

“Sabah” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə klubdan bildirilib. Məlumata görə, “tələbələr” braziliyalı müdafiəçi İqor Noqeyra ilə 2 illik müqavilə bağlayıb.

Mərkəz müdafiəçisi Portuqaliyanın “Şaveş” klubundan transfer edilib.

Braziliyanın “Fluminense” klubunun yetirməsi olan 29 yaşlı futbolçu karyerası ərzində bu klubla yanaşı, Belçikanın “Gent” (2014-2015), Braziliyanın “Fiqeyrense” (2018), CRB (2019), “Yuventude” (2022), Portuqaliyanın “Jil Visente” (2019-2021), “Santa Klara” (2023), “Şaveş” (2023/2024) və Meksikanın “Mazatlan” (2021-2022) klublarında çıxış edib.

Noqeyra “Sabah”da 14 nömrəli formanı geyinəcək.

Şahid olduğunuz hadisələrin video və ya fotosunu çəkərək bizə göndərin:
0552252950 (Whatsapp)
metbuat.az

BU KATEQORİYADAN DİGƏR XƏBƏRLƏR

Eldar Tağızadə rəsmən "Barselona"da -

Eldar Tağızadə rəsmən "Barselona"da - FOTO

10 Avqust 2024 21:50
Azərbaycan güləşçisi yarımfinalda uduzdu

Azərbaycan güləşçisi yarımfinalda uduzdu

10 Avqust 2024 20:51
Hacı Əliyev məğlub oldu -

Hacı Əliyev məğlub oldu - Paris - 2024

10 Avqust 2024 15:19
Güləşçimiz 1/4 finalda -

Güləşçimiz 1/4 finalda - Paris-2024

10 Avqust 2024 13:29
"Qalatasaray"da ayrılıq -

"Qalatasaray"da ayrılıq - İngiltərəyə qayıtdı

10 Avqust 2024 13:07
Bir il sonra geri dönən De Xeadan surpriz seçim -

Bir il sonra geri dönən De Xeadan surpriz seçim - Bu kluba keçdi

10 Avqust 2024 12:16
​Dezinformasiya dünya üçün fəlakətə çevrilir
Məişət zorakılığına qarşı mübarizə mövzusu jurnalistika üzrə etik kodekslərdə
Sentyabr ayında Ermənistan mediasında qeydə alınan sülh əleyhinə çağırışlar
Jurnalistlərin etik davranış kodeksi uşaq hüquqlarına həssas yanaşmanı tövsiyə edir
Beynəlxalq Xəbər Təhlükəsizliyi İnstitutu
Rusiyanın YENİ PLANI:
Tatarıstan Respublikası qubernatorluğa çevrilir - AÇIQLAMA
​Müdafiə Nazirliyinin Mərkəzi Ərzaq Anbarından REPORTAJ
/ FOTOLAR

Top xəbərlər

Son xəbərlər »

Eldar Tağızadə rəsmən "Barselona"da -

10 Avqust 2024 21:50

“Sabah” braziliyalı müdafiəçini transfer etdi

10 Avqust 2024 21:14

Azərbaycan güləşçisi yarımfinalda uduzdu

10 Avqust 2024 20:51

İki bürc üçün avqustun sonu uğurlu olacaq

10 Avqust 2024 20:11

Lukaşenko sərhəddə döyüş qruplarını gücləndirməyi tapşırdı

10 Avqust 2024 19:13

Pezeşkian vitse-prezident təyin etdi

10 Avqust 2024 18:10

Bakıda 26 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub

10 Avqust 2024 17:27

Bakıda sənaye istehsalı 11% azaldı

10 Avqust 2024 16:22

"Sən bir nəğmə"nin Ceyranı efirə qayıtdı -

10 Avqust 2024 15:46

Əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlərin dəyəri 8 % artdı

10 Avqust 2024 15:41