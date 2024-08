"Kursk atom elektrik stansiyası ələ keçirilərsə, Ukrayna bəzi müttəfiqlərini itirmək riski ilə üzləcək. Bu, hətta silah tədarükünü dayandırmaqla hədələyə bilər".

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Ukrayna mediası yazır. Məlumata görə, Kursk atom elektrik stansiyasının ələ keçirilməsi ilə bağlı qərar təhlükəlidir, çünki fövqəladə vəziyyət yaranarsa, məsuliyyəti Ukrayna daşıyacaq.

Məqalədə qeyd edilir ki, AES-in ələ keçirilməsinə Beynəlxalq Atom Agentliyinin (MAQATE) reaksiyasının necə olacağını sual altındadır, buna görə də Ukraynanın bu addımı lazımsız qərar olacaq.

