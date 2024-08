Bu, müharibənin gedişini dəyişə bilər - KİV

"Ukraynanın Kurska hücumu Rusiya ilə müharibənin trayektoriyasını dəyişə bilər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Müharibənin Tədqiqi İnstitutunun (ISW) təhlilində deyilir. Analitiklər bildirir ki, müharibə təbiətcə dəyişir və bu, dünyada gələcək bütün münaqişələrə təsir edəcək:

"Ukrayna Kursk vilayətinin işğalında Rusiyanın sərhədyanı bölgələrində hazırlığın olmamasından istifadə edərək əməliyyat surprizinə nail oldu".



ISW hesab edir ki, Ukrayna rus qoşunlarının arxasında böyük istehkamlar tikməkdənsə, demək olar ki, bütün cəbhə xəttinə aylarla hücum etməsi faktından faydalana bilər. Analitiklər bildiriblər ki, Ukrayna tək həlledici zərbə endirməkdənsə, bir sıra kiçik və ardıcıl əks-hücumları planlaşdırıb həyata keçirməklə əməliyyat manevrini bərpa edə bilər.

