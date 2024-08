Tanınmış professor vəfat etdi - FOTO

Azərbaycanın Əməkdar müəllimi, texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, professor Hikmət Məmmədov vəfat edib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən bildirir ki, bu barədə mərhumun yaxınları məlumat verib. Bildirilib ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra 86 yaşında dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Hikmət Süleyman oğlu Məmmədov 1938-ci ildə anadan olub. O, 1975-ci ildən AzMİU-da çalışıb. Təqaüdə çıxana qədər ali təhsil müəssisəsinin İnşaat fakültəsinin dekanı vəzifəsində çalışıb. 2012-ci ildə "Tərəqqi” medalı, 2016-cı ildə "Əməkdar müəllim” fəxri adı, 2018-ci ildə isə "Azərbaycan Respublikasının qabaqcıl təhsil işçisi döş nişanı” ilə təltif olunub. AzMİU-nun fəxri professoru olan H.Məmmədov 30 dərslik və dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya və 200- ə yaxın elmi məqalələrin müəllifidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.