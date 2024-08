Limonlu su içmək bu xəstəliklərdən qoruyur

Əsasən arıqlamaq məqsədi ilə istifadə edilən limonlu suyun orqanizm üçün bir çox faydası var.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən limonlu suyun faydalarını təqdim edir:

- Limonlu su immuniteti gücləndirir və sərbəst radikallardan qoruyur

- Həzmi asanlaşdırır və qəbizlik kimi problemləri həll edir

- Böyrək daşlarının əmələ gəlməsinin qarşısını alır

- İltihabın qarşısını alaraq artrit kimi revmatik ağrılara yaxşı gəlir

- Bədəndən toksinlərin çıxarılmasını asanlaşdırır

- Qan təzyiqini aşağı salır, ürək sağlamlığını qorumağa kömək edir

- Kollagen istehsalını dəstəkləyir və dəri üçün faydalıdır.

