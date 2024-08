Rəşad Həsənli yüksək vəzifəyə gətirildi - FOTO

Azərbaycan Respublikası Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparat rəhbərinə yeni müavin təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifə Rəşad Həsənliyə həvalə olunub.

Qeyd edək ki, R.Həsənli 2013-cü ildən ədliyyə sahəsində fəaliyyət göstərib.

Nazirliyin Qanunvericilik baş idarəsinin İqtisadi normativ aktlar idarəsində baş məsləhətçi, daha sonra həmin idarənin rəisi vəzifəsində işləyib. R.Həsənli bu təyinatadək Ədliyyə Nazirliyinin Strateji planlaşdırma və monitorinq Baş İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışıb.

