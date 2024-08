Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Fələstin dövlətinin prezidenti Mahmud Abbas arasında görüş başlayıb.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, danışıqlar Kreml rəhbərinin “Novo-Oqaryovodakı” iqamətgahında aparılır.

