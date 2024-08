Hər gün 1 ərik yeyin, bu xəstəlikdən uzaq qalın

Ərik ürək xəstəliklərindən və yüksək təzyiqdən qoruya biləcək tamamilə təbii qida mənbəyidir. Xüsusən ürəyin sağlamlığı üçün bu meyvə əvəzedilməzdir - ürək xəstəliyi olduğu üçün pəhriz saxlayanlar hər gün ərik yeyə bilərlər.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə "Health Digest" yazır. Bir təzə ərikdə 16,8 kalori, 4,55 milliqram kalsium və əhəmiyyətli miqdarda C vitamini, digər faydalı maddələr var.

"Əslində, əriklərin faydaları o qədər müxtəlifdir ki, onlara çox vaxt super qida deyilir. Xolesterolu azaltmaq və hipertoniyanı idarə etmək istəyirsinizsə, xüsusilə vacib olan ərikdə olan iki qida lif və kaliumdur. Hər ərikdə 0,7 qram lif və 90,6 milliqram kalium var ki, bu da meyvənin yüksək qida dəyərini təmin edir”, - materialda deyilir.

Eyni zamanda, kalium sinir və əzələ sistemlərinin ən yüksək səviyyədə işləməsinə kömək edir. Kalium natriumun bədəndən daha effektiv şəkildə çıxarılmasına kömək etdiyi üçün yüksək qan təzyiqinə təsir göstərə bilər.

Beləliklə, ərik kaliumla zəngin olduğundan, onlar sizi gələcək ürək xəstəliklərindən qoruyur.



