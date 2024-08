Azərbaycan paytaxtının ictimai nəqliyyatında istifadə olunan "BakıKart"ın operatoru - "K Group" MMC-nin direktoru Orxan Bayramov işdən çıxıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik Məmməd Allahverdiyevə həvalə olunub.

Xatırladaq ki, "K Group" 2014-cü ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 23 milyon manatdır.

