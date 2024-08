Vinisius milyardlıq təklifi rədd etməyib - Ançelotti nələr danışdı

“Real Madrid”in baş məşqçisi Karlo Ançelotti Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Əhli” komandasının Vinisius Juniorla maraqlanması ilə bağlı iddialardan danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ançelotti Vinisiusun transfer şayiələrini ciddi qəbul etmədiyini bildirib. Ançelotti mətbuata açıqlamasında "Hələlik heç nə yoxdur. Transfer bazarında bu cür spekulyasiyalar normaldır, lakin Vinisius bu spekulyasiyalardan təsirlənmir. O, burada “Real Madrid”də qalmaq və əlindən gələni etmək istəyir" deyə bildirib.

Qeyd edək ki, “Əl-Əhli” klubunun Vinisius Juniora 5 il üçün 1 milyard avro təklif etdiyi irəli sürülür. “GOAL”ın məlumatına görə, Vinisius Junior bu təklifi hələ rədd etməyib və iki klub arasında danışıqlar davam edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.