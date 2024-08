Kanada Ukraynaya alınan zirehli maşınlardan Rusiya ərazisində sərbəst istifadə etməyə icazə verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kanada Milli Müdafiə Departamenti məlumat yayıb:

"Ukraynalılar vətənlərini necə müdafiə edəcəklərini hamıdan yaxşı bilirlər və biz onları dəstəkləyirik. Ukraynaya verdiyimiz hərbi texnikanın istifadəsinə coğrafi məhdudiyyətlər qoymuruq".

