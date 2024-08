Türkiyə Superliqasında ikinci tura start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun açılış matçında son çempion “Qalatasaray” səfərdə “Konyaspor”un qonağı olub. Rəqibini 2-1 hesabı ilə məğlub edən İstanbul təmsilçisi ardıcıl ikinci qələbəsini qazanıb.

Bu nəticədən sonra “Qalatasaray” 6 xalla turnir cədvəlində liderdir. “Konyaspor” isə 3 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb.

