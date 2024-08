Səlyanda 44 yaşlı kişinin bıçaqlanması ilə nəticələnən insident yaşanıb.

Metbuat.az salyan şəhər sakini, 1980-ci il təvəllüdlü Əsgərov Yusif Adil oğlu bədəninin kəsilmiş-deşilmiş yarası ilə Salyan Rayon Xəstəxanasına yerləşdirilib.



Faktla bağlı araşdırma aparılır.



