NATO Sakit okeanın qərbində hərbi mövcudluğunu artırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" məlumat yayıb. Məlumata görə, NATO ölkələri Çindən gələ biləcək hər hansı təhlükəyə qarşı Sakit okeanda qüvvələr yerləşdirəcəklər.



Artıq İtaliyanın "Cavour" təyyarə daşıyan gəmisi bölgəyə göndərilib. Eyni zamanda, Böyük Britaniyanın "Prins of Vels" gəmisi 2025-ci ildə göndəriləcək.



