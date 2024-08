Nümayəndə heyətləri üçün tarif portalı istifadəyə verildi

Azərbaycan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 29-cu sessiyasında (COP29) iştirakını təsdiqləyən nümayəndə heyətləri üçün tarif portalını istifadəyə verib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə COP29-un “X” sosial şəbəkəsində hesabında paylaşım edilib.



“Portal COP29 zamanı nümayəndə heyətlərinə göstəriləcək xidmətlərin logistikasını və planlaşdırılmasını optimallaşdırmaq üçün yaradılıb. Bu protal, tədbir üçün zəruri olan mebel, audiovizual avadanlığın və birbaşa yayım xidmətlərinin icarəsi variantlarını müqayisə etməyə, həmçinin logistika əməliyyatları daha rahat və mütəşəkkil şəkildə həyata keçirməyə kömək edəcək”.



