Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tabeliyində İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidməti Publik Hüquqi Şəxsin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Cəbrayıllı vəzifəsindən ayrılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, öz sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.



Qeyd edək ki, A.Cəbrayıllı bundan öncə "Azərsu" ASC-nin mətbuat xidmətinin rəhbəri olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.