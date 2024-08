"Alov Qüllələri"ndə kanat yürüşü həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə "Alov qüllələri" arasında kəndirbazın hərəkət etməsinin kadrları yayılıb.

Videonun nə zaman qeydə alındığı bilinmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.